Рафинья покинет «Баварию» по окончании сезона

Защитник мюнхенской «Баварии» Рафинья заявил, что покинет немецкий клуб по окончании текущего сезона. Напомним, по завершении сезона «Баварию» также покинут полузащитники Франк Рибери и Арьен Роббен.



«Эти восемь лет были замечательными, я помню невероятные моменты, которые пережил с этой командой. Высокие результаты в 2013 году были особенными. В конце концов всё завершается. Мы проводим вместе каждый день и очень хорошо знаем друг друга. „Бавария“ — это семья. Дружба, которая есть у нас, — величайшая вещь в жизни», — приводит слова Рафиньи Goal.com.



Рафинья выступает за «Баварию» с 2011 года. За восемь лет в составе мюнхенцев 33-летний бразилец завоевал 15 трофеев, среди которых шесть титулов чемпиона Германии, по три Кубка и Суперкубка страны и один Кубок Лиги чемпионов.

Роббен: хочу продолжить карьеру