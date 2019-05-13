Роббен: хочу продолжить карьеру

Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен, который летом покинет мюнхенский клуб по истечении контракта, сообщил, что не собирается завершать карьеру.



«Я хочу продолжить карьеру и планирую дальше играть в футбол. Я выступал в топ-чемпионатах, играл на высоком уровне на протяжении всей карьеры. Не знаю, смогу ли я пригодиться командам, которые борются за попадание в топ-6. Увидим», – цитирует Роббена Sky Sports.

В 33-м туре немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» принимал мюнхенскую «Баварию». Этот матч стал 200-м для полузащитника «Баварии» в рамках чемпионата Германии. В этих поединках Роббен 151 раз уходил с поля победителем, забив 98 голов и сделав 62 результативные передачи.

Роббен перешёл в «Баварию» в 2009 году. За 10 сезонов голландец выиграл с клубом 7 чемпионатов, 4 Кубка и 5 Суперкубков Германии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.