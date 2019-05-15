Норманн: для «Ростова» матч с «Локо» — это последний шанс попасть в еврокубки

Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/2 финала Кубка России с «Локомотивом», который состоится сегодня, 15 мая.

«Для нас это последняя возможность попасть в еврокубки. Мы очень мотивированы и ждём полуфинального матча. «Локомотив» — сильная команда. Их футболисты очень быстрые и атлетичные. Мы же хороши в обороне. Нужно грамотно подготовиться к этой встрече с точки зрения тактики», — приводят слова Норманна «Известия».

Напомним, в первом матче 1/2 финала Кубка России «Локомотив» сыграл вничью с «Ростовом» (2:2). В другом полуфинале сыграют «Урал» и тульский «Арсенал» (первый матч — 1:0).

Матч «Ростов» — «Локомотив» пройдёт на стадионе «Ростов-Арена». Начало — в 19:30 мск.