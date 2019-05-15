Фанаты «Атлетико» отреагировали на заявление Гризманна об уходе

Фанатская группировка Frente Atletico отреагировала на заявление форварда Антуана Гризманна об уходе из клуба по окончании сезона. Француз провёл встречу с главным тренером команды Диего Симеоне и генеральным директором клуба Мигелем Анхелем Хилем Марином и заявил, что намерен покинуть мадридскую команду предстоящим летом.
«Надеемся, больше ты ни минуты не сыграешь в футболке «Атлетико», — написали представители Frente Atletico в «Твиттере».
Ранее сообщалось, что французский форвард может присоединиться к «Барселоне». Напомним, сумма отступных за Гризманна по контракту с «Атлетико» составляет € 200 млн, однако с 1 июля текущего года она снизится до € 120 млн.
Гризманн выступает в составе «Атлетико» с 2014 года. Вместе с мадридским клубом он выиграл три трофея, в том числе Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА.
- 16 мая 2019
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