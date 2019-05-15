Сигурдссон: игра с «Локомотивом» — самая важная в сезоне для «Ростова»

Защитник «Ростова» Рагнар Сигурдссон поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/2 финала Кубка России с «Локомотивом», который состоится сегодня, 15 мая.

«Игра с «Локомотивом» — самая важная в сезоне для нас. Ответный матч пройдёт на нашей территории, у нас хорошие шансы на победу и выход в финал. Когда мы показываем свой футбол, можем обыграть кого угодно», — приводят слова Сигурдссона «Известия».



Напомним, в первом матче 1/2 финала Кубка России «Локомотив» сыграл вничью с «Ростовом» (2:2). В другом полуфинале сыграют «Урал» и тульский «Арсенал» (первый матч — 1:0).



Матч «Ростов» — «Локомотив» пройдёт на стадионе «Ростов-Арена». Начало — в 19:30 мск.