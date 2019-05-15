Ван Перси – о карьере: это было чудесное путешествие

Завершивший карьеру футболиста голландец Робин ван Перси поблагодарил бывших партнёров, тренеров и болельщиков.

«В воскресенье я провёл свой последний матч в карьере. Оглядываясь на эти 17 лет, могу только сказать, что это было чудесное путешествие. Со своими взлётами и падениями, но и со множеством незабываемых моментов.

Горжусь тем, что играл за великие клубы и за свою страну. Хотел бы поблагодарить тренеров и напарников, а также болельщиков, которые поддерживали меня и мою семью все эти годы. Буду скучать по игре, но с нетерпением жду следующей главы в моей жизни», — написал голландец в своём «твиттере».

Ван Перси является лучшим бомбардиром в истории сборной Нидерландов. В её составе он становился серебряным и бронзовым призёром чемпионата мира. На его счету чемпионский титул АПЛ с «Манчестер Юнайтед». Дважды он выигрывал снайперскую гонку в чемпионате Англии.