Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Уфа» — «Оренбург». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
13:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Три футболиста «Порту» близки к переходу в «Атлетико»

Три футболиста «Порту» близки к переходу в «Атлетико»
Футбол / Испания 0

Мадридский «Атлетико» в летнее трансферное окно может усилиться сразу тремя футболистами «Порту», сообщает ESPN.

По словам издания, полузащитник португальской команды Эктор Эррера присоединится к «матрасникам» на правах свободного агента, поскольку летом у него истекает контракт.

Ещё двух игроков «Атлетико» планирует выкупить у «Порту». Речь идёт о защитниках Аугусто Фелипе и Алексе Теллесе. Утверждается, что клубы близки к соглашению о переходах. В составе «матрасников» бразильцы должны будут заменить уходящих Диего Година, Фелипе Луиса и Лукаса Эрнандеса.

В нынешнем сезоне 29-летний Эррера принял участие в 32 матчах португальской Примейры, в которых записал на свой счёт 5 голов и получил 5 жёлтых карточек. В активе 29-летнего Фелипе 30 встреч, 1 гол, 1 автогол и 9 предупреждений. 26-летний Теллес провёл 32 игры, забил 4 гола (3 – с пенальти) и получил 4 «горчичника».

Гризманн уйдёт в «Барселону». Его ждали там ещё год назад
«Атлетико» официально объявил о решении французского нападающего.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент