Три футболиста «Порту» близки к переходу в «Атлетико»

Мадридский «Атлетико» в летнее трансферное окно может усилиться сразу тремя футболистами «Порту», сообщает ESPN.



По словам издания, полузащитник португальской команды Эктор Эррера присоединится к «матрасникам» на правах свободного агента, поскольку летом у него истекает контракт.



Ещё двух игроков «Атлетико» планирует выкупить у «Порту». Речь идёт о защитниках Аугусто Фелипе и Алексе Теллесе. Утверждается, что клубы близки к соглашению о переходах. В составе «матрасников» бразильцы должны будут заменить уходящих Диего Година, Фелипе Луиса и Лукаса Эрнандеса.



В нынешнем сезоне 29-летний Эррера принял участие в 32 матчах португальской Примейры, в которых записал на свой счёт 5 голов и получил 5 жёлтых карточек. В активе 29-летнего Фелипе 30 встреч, 1 гол, 1 автогол и 9 предупреждений. 26-летний Теллес провёл 32 игры, забил 4 гола (3 – с пенальти) и получил 4 «горчичника».

Гризманн уйдёт в «Барселону». Его ждали там ещё год назад «Атлетико» официально объявил о решении французского нападающего.