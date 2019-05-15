Промес — об аренде в «Спартак»: почему нет

Бывший полузащитник «Спартака» Квинси Промес, ныне выступающий за «Севилью», в социальной сети отреагировал на новость о том, что красно-белые хотели арендовать его, но из-за смены руководства клуба такие планы были заморожены.

«Почему нет», — написал голландский футболист в «Инстаграме» в комментариях к новости.

Напомним, что Промес играл за «Спартак» с 2014 по 2018 год и вместе с клубом стал чемпионом России сезона-2016/17, а также завоевал бронзовые медали в сезоне-2017/18 и выиграл Суперкубок России в 2017 году.



В августе 2018 года «Спартак» продал в «Севилью» Промеса, который подписал контракт до 2023 года. В нынешнем сезоне чемпионата Испании хавбек принял участие в 33 матчах, забил два гола и сделал четыре голевые передачи.