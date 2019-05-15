А. Сигурдссон: рассчитывали на большее, ЦСКА не хватает стабильности

Нападающий ЦСКА Арнор Сигурдссон рассказал, почему во второй половине сезона его команда стала чаще терять очки и опустилась на пятое место в таблице РПЛ.

«В футболе иногда происходят подобные вещи. Бывают спады и подъёмы. Разумеется, мы рассчитывали на большее, но вышло так, что чередуем хорошие матчи с неудачными. Стабильности не хватает. Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы удачно провести два оставшихся матча. А затем предстоит хорошо поработать, чтобы во всеоружии подойти к следующему сезону.

После завершения сезона слетаю на несколько дней в Швецию, повидаюсь с товарищами по предыдущей команде. Потом поеду в расположении сборной Исландии, у нас два матча в июне. Ну а после этого начнутся небольшие каникулы. Куда поеду, ещё не решил.

Как оценю уходящий сезон лично для себя? Некоторыми матчами, конечно, доволен. Другими, увы, не очень. Вообще, я уверен, что футболист не должен отделять себя от команды, за которую он выступает. Поэтому прежде всего думаем о том, как удачно провести оставшиеся домашние поединки. Затем каждый из нас должен разобраться, в чём должен прибавить, какие компоненты улучшить, чтобы в будущем сезоне помогать нашему ЦСКА ещё больше. Будем стараться улучшить наши результаты – вне всякого сомнения, мы на это способны», — цитирует форварда Bobsoccer.