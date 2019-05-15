Ломбертс хочет работать скаутом «Зенита»
Бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс, выступающий ныне за «Остенде», рассказал о своём желании вернуться в петербургский клуб. 34-летний футболист, который сейчас учится на тренера, может вернуться в стан сине-бело-голубых в качестве скаута.
«В «Зените» сейчас работают мои бывшие партнёры по команде. Это Малафеев, Аршавин, Зырянов. Я бы мог работать в клубе как скаут, например. Моё сердце до сих пор принадлежит «Зениту». После завершения сезона я съезжу туда на несколько дней. На свой недавний день рождения я получил большое количество сообщений, писали и игроки, и из руководства клуба. Я скучаю и довольно часто. Было бы классно работать в этом клубе», — цитирует бельгийца Het Laatste Nieuws.
Ломбертс: горжусь тем, что играл за великий питерский клуб
- 16 мая 2019
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