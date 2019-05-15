Хадсон-Одои хочет взять 10-й номер в «Челси» после ухода Азара

Нападающий «Челси» Каллум Хадсон-Одои готов остаться в клубе, несмотря на заинтересованность нескольких клубов в его услугах.



Как сообщает Goal.com, английский футболист пересмотрел своё мнение и теперь склоняется к продолжению карьеры в стане синих. Форвард готов продлить соглашение, которое истекает летом 2020 года. При этом Хадсон-Одои хочет взять себе любимый 10-й номер, который освободится после ухода Эдена Азара в летнее трансферное окно.



В настоящий момент Хадсон-Одои восстанавливается от разрыва ахилла, полученного в апрельском матче с «Бёрнли». Ожидается, что игрок пропустит начало следующего сезона.



В нынешнем сезоне 18-летний нападающий принял участие в 10 матчах английской Премьер-лиги, в которых записал на свой счёт 1 результативную передачу. Ранее сообщалось, что в его услугах заинтересована «Бавария».

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