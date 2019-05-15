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Сересо: видел светлое будущее Гризманна в «Атлетико», я разочарован

Сересо: видел светлое будущее Гризманна в «Атлетико», я разочарован
Футбол / Испания 0

Президент «Атлетико» Энрике Сересо прокомментировал решение нападающего Антуана Гризманна покинуть мадридскую команду. Ранее французский игрок уведомил руководство «Атлетико», что не будет выступать за команду в следующем сезоне.

«Я больше разочарован, чем зол. Я видел светлое будущее Гризманна здесь, в „Атлетико“. Будущее с великолепными титулами и отличными турнирами. Проблема в том, что каждый человек думает по-своему, и Антуан на данный момент считает, что ему лучше уйти в другую команду.

Мы уважаем решение Гризманна. Такова жизнь, и есть вещи, на которые мы никак не можем повлиять. Мы желаем Антуану удачи в любом клубе. Люди приходят и уходят. Какова будет его судьба? У меня нет ни малейшего представления. Он уйдёт туда, куда захочет», — приводит слова Сересо Mundo Deportivo.

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