Сересо: видел светлое будущее Гризманна в «Атлетико», я разочарован

Президент «Атлетико» Энрике Сересо прокомментировал решение нападающего Антуана Гризманна покинуть мадридскую команду. Ранее французский игрок уведомил руководство «Атлетико», что не будет выступать за команду в следующем сезоне.



«Я больше разочарован, чем зол. Я видел светлое будущее Гризманна здесь, в „Атлетико“. Будущее с великолепными титулами и отличными турнирами. Проблема в том, что каждый человек думает по-своему, и Антуан на данный момент считает, что ему лучше уйти в другую команду.



Мы уважаем решение Гризманна. Такова жизнь, и есть вещи, на которые мы никак не можем повлиять. Мы желаем Антуану удачи в любом клубе. Люди приходят и уходят. Какова будет его судьба? У меня нет ни малейшего представления. Он уйдёт туда, куда захочет», — приводит слова Сересо Mundo Deportivo.

Гризманн: решил уйти из «Атлетико», чтобы бросить себе новый вызов