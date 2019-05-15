Гиггз: в «МС» есть три игрока, которые заиграли бы в любой команде в эру АПЛ

Главный тренер сборной Уэльса и легенда «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз считает, что «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы не стал в один ряд с «красными дьяволами», поскольку «горожанам» пока так и не удалось выиграть Лигу чемпионов.

«В составе «Сити», считаю, есть три игрока, которые заиграли бы в любой команде в эпоху Премьер-лиги. Это Давид Сильва, Компани и Агуэро. Возможно, у де Брёйне тоже есть предпосылки для этого.

Но «Сити», вероятно, ещё не достиг уровня двух команд «Юнайтед», потому что они выигрывали Лигу чемпионов. Так что если «горожане» продолжат побеждать в Премьер-лиге и выиграют Лигу чемпионов, то тогда да, они должны оказаться среди величайших команд всех времён», — цитирует Гиггза Goal.