Гиггз: в «МС» есть три игрока, которые заиграли бы в любой команде в эру АПЛ
Главный тренер сборной Уэльса и легенда «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз считает, что «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы не стал в один ряд с «красными дьяволами», поскольку «горожанам» пока так и не удалось выиграть Лигу чемпионов.
«В составе «Сити», считаю, есть три игрока, которые заиграли бы в любой команде в эпоху Премьер-лиги. Это Давид Сильва, Компани и Агуэро. Возможно, у де Брёйне тоже есть предпосылки для этого.
Но «Сити», вероятно, ещё не достиг уровня двух команд «Юнайтед», потому что они выигрывали Лигу чемпионов. Так что если «горожане» продолжат побеждать в Премьер-лиге и выиграют Лигу чемпионов, то тогда да, они должны оказаться среди величайших команд всех времён», — цитирует Гиггза Goal.
Гиггз: мне не нравились «Арсенал», Виейра, Пети, Бергкамп и Пирес
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