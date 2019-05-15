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Карпин: скамейку «Ростова» видели? Кого там выпускать?

Карпин: скамейку «Ростова» видели? Кого там выпускать?
Футбол / Кубок России 0

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвёл итоги ответного матча 1/2 финала Кубка России с «Локомотивом» (0:2).

«Ничего не пошло не так. Проиграли. Результат не так. С самоотдачей проблем не было. Надо поблагодарить ребят. Им только слова благодарности за самоотдачу. Отложили замены на середину второго тайма? На какую середину? Шомуродов вышел почти в начале тайма, Калачёв — минут за двадцать пять. Калачёв что — готов играть больше? Скамейку нашу видели? Кого там выпускать?

Отменённый гол не сыграл злую шутку. Обидно конечно, но, видимо, VAR прав. Не думаю, что это повлияло на ход игры. В поражении ничего страшного нет, команду нужно поблагодарить за игру. В том сезоне мы вообще боролись за выживание. Большой прогресс.

Это нормально, что холодного анализа у болельщиков нет. Это всегда так. А если анализировать нормально, спокойно, то можно прийти к иным выводам», — приводит слова Карпина официальный сайт «Ростова».

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