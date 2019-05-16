«Реал» объявит о переходе Йовича из «Айнтрахта» на следующей неделе

Нападающий франкфуртского «Айнтрахта» Лука Йович продолжит карьеру в мадридский «Реал». Об этом сообщает AS.

По данным источника, испанский клуб объявит о трансфере 21-летнего сербского форварда через несколько дней после заключительной игры «Айнтрахта» в Бундеслиге с «Баварией», которая состоится 18 мая.

Ранее сообщалось, что «Королевский клуб» договорился о переходе футболиста за € 60 млн. Из этой суммы € 48 млн получит «Айнтрахт», а € 12 млн достанутся бывшему клубу Йовича «Бенфике», которая сохраняла 20 процентов прав на него.

В нынешнем сезоне Йович принял участие в 31 матче немецкого национального чемпионата, в которых стал автором 17 забитых мячей и отдал пять голевых передач. Также на его счету 10 голов в 14 матчах Лиги Европы.