«Реал» объявит о переходе Йовича из «Айнтрахта» на следующей неделе
Нападающий франкфуртского «Айнтрахта» Лука Йович продолжит карьеру в мадридский «Реал». Об этом сообщает AS.
По данным источника, испанский клуб объявит о трансфере 21-летнего сербского форварда через несколько дней после заключительной игры «Айнтрахта» в Бундеслиге с «Баварией», которая состоится 18 мая.
Ранее сообщалось, что «Королевский клуб» договорился о переходе футболиста за € 60 млн. Из этой суммы € 48 млн получит «Айнтрахт», а € 12 млн достанутся бывшему клубу Йовича «Бенфике», которая сохраняла 20 процентов прав на него.
В нынешнем сезоне Йович принял участие в 31 матче немецкого национального чемпионата, в которых стал автором 17 забитых мячей и отдал пять голевых передач. Также на его счету 10 голов в 14 матчах Лиги Европы.
«Реал» готов заплатить за 15-летнего нападающего «Лиона» € 12 млн
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