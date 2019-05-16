Бубнов: гол Жемалетдинова «в раздевалку» — ключевой эпизод матча в Ростове

Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов прокомментировал результат ответного матча 1/2 финала Кубка России между «Ростовом» и московским «Локомотивом». Встреча состоялась на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и завершилась со счётом 2:0 в пользу «железнодорожников».

«Ключевой эпизод матча в Ростове-на-Дону — гол Жемалетдинова «в раздевалку». «Локомотиву» нужно было забивать до перерыва, атаки в большинстве носили позиционный характер, так как «Ростов» акцентированно играл вторым номером и в целом со своей задачей справлялся. Территорией владел соперник, но особой опасности у ворот хозяев не создавал. А тут стандарт, отскок, эффектный удар из-за пределов штрафной, и характер игры в корне изменился, как и психологическое состояние команд.

«Ростову» пришлось перестраиваться, пытаться создавать давление, но «Локомотив» хорошо умеет обороняться, играть по счёту. Сёмин выставил атакующий состав, которому не нужно было давать лишнее приглашение идти в контратаку. В результате одной из них — классная стеночка Смолова с Антоном Миранчуком — гости увеличили преимущество и почти сняли вопросы о победителе.

По этой игре особо выделил бы Жемалетдинова, который начинал сезон в глухом резерве, а теперь борется за место в старте, забил очень важный и красивый гол, в целом выглядел убедительно, хотя вышел на непривычной позиции атакующего флангового защитника. У «Ростова» неплохо вошёл в игру Шомуродов, возможно, форварда нужно было выпускать раньше. В негативную сторону сказалось отсутствие Ерёменко, который может отдать решающий пас и сам решить эпизод. Как бы то ни было, «Локомотив» вышел в финал по делу», — приводит слова Бубнова Sportbox.

Первая встреча в Москве на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 2:2. Таким образом, московский «Локомотив» вышел в финал Кубка России, где сыграет с «Уралом», а «Ростов» завершил выступление в турнире.