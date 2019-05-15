Сёмин вновь обыграл Карпина. «Локомотив» вышел в финал Кубка России

После развёселых 2:2 в Москве от ответного матча полуфинала Кубка России в Ростове-на-Дону не без оснований можно было ожидать продолжения шоу. «Локомотив» был обязан забивать, чтобы проходить в финал, а «Ростову», учитывая проблемы в обороне в последних матчах, едва ли стоило рассчитывать на ничью.

Карпин с «Ростовом» ни разу не выигрывал у Сёмина. Похоже, серия продолжится Если ростовчане уступят «Локомотиву» в полуфинале Кубка, то лишатся шансов на Лигу Европы.

Встречу команды были вынуждены проводитьбез своих лидеров. Из-за травмы у «железнодорожников» отсутствовал самый полезный футболист по системе гол+пас (8 мячей и 4 передачи) Джефферсон Фарфан, а в команде Валерия Карпина не попали в заявку Роман Еременко и Сергей Паршивлюк.

Тем не менее, кадровые проблемы не помешали хозяевам ударно начать игру. Уже в первой атаке ростовчане со всех ног понеслись к воротам Гилерме. Получив мяч у штрафной, Алексей Ионов стелющимся ударом попал точно в дальний угол. Однако радостный рёв «Ростов-Арены» быстро сменился на недовольный гул. Главный судья матча Сергей Лапочкин отменил гол из-за офсайда.

Гости поддержали сумасшедший темп, заданный хозяевами с начала встречи. Команды поочередно обменивались контратаками так, что мяч не задерживался дольше пяти секунд ни на одном участке поля.

Игра «успокоилась» только к 20-й минуте. Гости сосредоточились на позиционном нападении, а «Ростов» стал изредка проводить контрвыпады с помощью забросов. Для того, чтобы вскрыть плотную оборону хозяев, «Локомотив» использовал Эдера, как «центрового» в баскетболе. На португальца забрасывали мячи, а он пытался либо бить воротам, либо пасовать на партнеров.

Плодов такая тактика команде Семина не принесла. Зато «Ростов» едва наказал соперников, которые увлеклись нападением. Ионов получил в штрафной площади передачу от Зайнутдинова и опасно прострелили с острого угла. К счастью для гостей, Гилерме добрался до мяча раньше футболистов хозяев.

Когда игра близилась к перерыву, Рифат Жемалетдинов забил невероятный гол, распечатав счет в матче. Подобрав отскочивший после углового мяч, полузащитник роскошным ударом со «щеки» поразил ворота хозяев. Сергей Песьяков был бессилен – мяч влетел в девятку от перекладины.

В начале второго тайма ростовчане придавали гостей к воротам. Однако извлечь из игрового преимущества выгоду хозяева не могли. В позиционных атаках команде Карпина не хватало креативности. Сказывалось отсутствие Еременко, который мог бы одним пасом разрезать всю оборону соперника.

К 62-й минуте «Локомотив» серьезно усложнил для «Ростова» планы на игру. Федор Смолов отыгрался с Антоном Миранчуком, ворвался в штрафную и точно пробил в правый нижний угол ворот, удвоив преимущество своей команды.

После еще одного пропущенного мяча игра в нападении у хозяев совсем не изменилась. Столкнувшись с компактной низкой обороной Сёмина, команда Карпина не могла ничего противопоставить кроме навесов. Ростовчане с завидным усердием грузили в штрафную гостей в надежде на Элдора Шомуродова, заменившего Ионова. Однако все подходы к воротам Гилерме так и остались безрезультатными. «Локомотив» Сёмина довел встречу до уверенной победы, в очередной раз обыграв «Ростов» Карпина. В финале «железнодорожники» встретятся с «Уралом», который обыграл «Арсенал».

После вылета из Кубка России ростовчане лишились шансов на Лигу Европы, а в чемпионате клуб уже не поднимется выше седьмого места. Едва ли этот сезон Валерий Карпин и его команда смогут занести себе в актив.