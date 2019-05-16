Де Лигт — о возможном переходе в «Барселону»: сейчас не время говорить об этом

Защитник «Аякса» Матейс де Лигт не подтвердил информацию о возможном переходе в «Барселону».

«Мы только что стали чемпионами Нидерландов. Сейчас не время говорить о том, что я могу перейти в „Барселону“ так же, как и Френки де Йонг. Я должен всё обдумать летом, и посмотрим, что произойдёт.



Это был отличный сезон. Я наслаждался Кубком Нидерландов, чемпионатом и Лигой чемпионов, хотя поражение в противостоянии с «Тоттенхэм Хотспур» было болезненным. Но больше всего мне понравился командный дух. Мы — группа друзей и играем в футбол так, как будто мы находимся на школьной площадке. Мы создали крепкую связь и гордимся этим», — приводит слова де Лигта Marca.

Ранее сообщалось, что «Барселона» согласовала с «Аяксом» сумму трансфера де Лигта в размере € 70 млн.