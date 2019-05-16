«Манчестер Юнайтед» презентовал форму на следующий сезон

«Манчестер Юнайтед» презентовал игровую форму на сезон-2019/20. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Футболка изготовлена в традиционном красном цвете. Логотип клуба выполнен в чёрном и золотом цветах, отдавая дань уважения сезону-1998/99, в котором «Манчестер Юнайтед» выиграл требл, став чемпионом Англии, обладателем национального Кубка, а также победителем Лиги чемпионов. На рукавах нанесены надписи «90+1» и «90+3», символизирующие минуты голов, которые были забиты в финальном матче с «Баварией» (2:1). Экипировка изготовлена компанией аdidas.

Первыми в новой форме сыграют бывшие футболисты «МЮ» в матче, посвящённом треблу. Это произойдёт 26 мая на «Олд Траффорд». Действующие игроки начнут выступать в этой форме с 17 июля в матче с «Лидс Юнайтед», который состоится в Перте (Австралия).