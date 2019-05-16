Бердыев: о своём решении мы объявим после матча с «Краснодаром»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о его уходе из клуба по окончании сезона.



«Когда нас приглашали, были поставлены максимальные задачи. Под них приглашались и игроки, и тренерский штаб, в том числе под высокие контракты. Тогда у клуба особых проблем не было. Потом случилось то, что случилось. Пришлось идти на оптимизацию всего, особенно заработной платы. Мы, тренерский штаб, понимаем, что наши контракты высоки и у нас ещё год контракта с клубом. Мы согласны на понижение, а я на существенное понижение, потому что мой контракт действительно обременителен. Об этом я уже давно сказал и Сайманову, и одному из руководителей ТАИФа. Поэтому с точки зрения денег со стороны тренерского коллектива проблем нет.



Я бы хотел сказать, что даже не с большим бюджетом можно добиваться успеха. Но при условии сплочённого коллектива. Например, сегодняшний «Арсенал» Тула — небольшой бюджет, но как команда играет! Тренеру удалось создать коллектив. То же самое в «Ростове» было, где все были одной семьёй. И тренеры, и игроки, и руководство были одной семьёй. Было тяжело с финансами, их вообще не было, но были результаты, и была очень хорошая атмосфера в клубе. Это очень важно для достижения любых целей. Даже с большим бюджетом можно ничего не добиться, если нет этой обстановки. Сейчас у нас в клубе всё это оставляет желать лучшего, мягко говоря. Поэтому о своём решении мы объявим после «Краснодара», — цитирует Бердыева пресс-служба „Рубина“.

Ранее некоторые СМИ ошибочно сообщили, что Бердыев подтвердил слухи о своём уходе с поста главного тренера.