Мирзов ударил Ильина после оскорблений в его адрес по национальному признаку

Полузащитник «Арсенала» Резиуан Мирзов после ответного полуфинального матча Кубка России с «Уралом» (2:2) ударил нападающего гостей Владимира Ильина после того, как тот спровоцировал его своими оскорблениями. Об этом говорится в послематчевом протоколе.
«После окончания матча, находясь на футбольном поле, игрок команды Арсенал Мирзов Резиуан №19 ударил рукой в лицо игрока команды «Урал» Ильина Владимира №11 (запись судейской бригады). Представитель команды „Арсенал“ в лице начальника команды Носова П.А. требовал внести в протокол следующую информацию: игрок команды „Урал“ Ильин Владимир спровоцировал игрока команды Арсенал Мирзова Резиуана словами оскорбительного характера по национальному признаку (а именно „чурка“)», — приводит текст протокола телеграм-канал «Арсенал».
- 16 мая 2019
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