Балашов: Ильин оскорбил Мирзова словом «чурка», прощать такое не намерены

Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов прокомментировал инцидент, который случился после ответного полуфинального матча Кубка России с «Уралом» (2:2). Полузащитник «Арсенала» Резиуан Мирзов ударил нападающего гостей Владимира Ильина после того, как тот спровоцировал его своими оскорблениями.

«Ильин оскорбил Мирзова словом „чурка“. Мы внесли эту запись в протокол, дальше ждём решения. Дальше будем думать, куда обращаться. Обязательно добьёмся наказания. Нам плевать, какое оно будет, но мы его добьёмся. У нас в команде 15 национальностей, если мы будем позволять такие вещи, то грош цена нашему чемпионату. После матча Мирзов плохо себя ощущал, сейчас нормально. Но эти люди едят один хлеб, зарабатывают на футбольном поле деньги для своих семей. Можно подраться, может быть всё что угодно на футбольном поле. Но оскорбления по национальному признаку надо пресекать, и мы будем это пресекать. Мы добьёмся самого сурового наказания. Мы обратились в Лигу, оставив запись в протоколе. Мы это дело не оставим, я говорил с президентом клуба, мы будем добиваться наказания. При этом мы подчёркиваем, что „Урал“ выиграл по делу, желаем им удачи. Но такие вещи мы прощать не намерены», — сказал Балашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.