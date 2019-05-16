Андреев: рассмотрим инцидент Мирзова и Ильина при обращении из РФС или РПЛ
Председатель комитета по этике Семён Андреев поделился мнением о конфликте между полузащитником тульского «Арсенала» Резиуаном Мирзовым и нападающим «Урала» Владимиром Ильиным, произошедшем после ответного полуфинального матча Кубка России.
«Рассмотрим инцидент между Мирзовым и Ильиным только при условии обращения из РФС или РПЛ. За всё время Лига к нам не обращалась, но если обратятся, то, конечно, мы будем рассматривать. Мне самому интересно, поступило ли от них обращение по этому инциденту», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Как говорится в послематчевом протоколе, Мирзов нанёс удар Ильину после того, как оппонент спровоцировал его своими оскорблениями.
Балашов: Ильин оскорбил Мирзова словом «чурка», прощать такое не намерены
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