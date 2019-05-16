«ПСЖ» готовит предложение по Льорису

Голкипер «Тоттенхэм Хотспур» Уго Льорис может продолжить карьеру в «ПСЖ», сообщает AS.

По информации издания, парижане уже готовят предложение по 32-летнему вратарю «шпор». Игрок не против снова поиграть во Франции, так как считает, что этап карьеры в Англии близится к завершению. Поспособствовать этому трансферу также могут выгодное в финансовом плане предложение «ПСЖ» и желание семьи футболиста вернуться на родину. Ожидается, что лондонский клуб может пойти навстречу своему капитану и не станет препятствовать уходу в знак благодарности за годы, проведённые в клубе.

В нынешнем сезоне Льорис в 43 матчах за «Тоттенхэм Хотспур» пропустил 46 мячей. Контракт игрока со «шпорами» рассчитан до лета 2022 года. Рыночная трансферная стоимость вратаря составляет € 30 млн.