Объявлены имена претендентов на звание лучшего игрока года в Лиге 1

Союз профессиональных футболистов Франции в своём "твиттере" объявил имена претендентов на звания лучшего игрока года в Лиге 1, лучшего молодого игрока года в Лиге 1 и лучшего французского футболиста, выступающего за границей.

Лучшим игроком года в Лиге 1 станет кто-то из списка: Атем Бен-Арфа («Ренн»), Неймар, Анхель Ди Мария, Килиан Мбаппе (все — «ПСЖ»), Николя Пепе («Лилль»).

Звание лучшего французского футболиста, выступающего за границей, могут получить: Карим Бензема («Реал»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Н'Голо Канте («Челси»), Уго Льорис («Тоттенхэм Хотспур»).

Быть признанным лучшим молодым игроком Лиги 1 имеют шанс: Уссам Ауар («Лион»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Джонатан Иконе («Лилль»), Исмаила Сарр («Лилль»), Бубакар Камара («Марсель»).