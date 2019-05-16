Дани Алвес может продолжить карьеру в АПЛ

Защитник «ПСЖ» Дани Алвес может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Об этом сообщает UOL.

По информации источника, 36-летний игрок отклонил предложение своего клуба о продлении действующего контракта ещё на один год. Бразильца не устроили условия, предложенные парижанами, так как он хочет получить соглашение, рассчитанное минимум на два года. Ввиду сложившихся обстоятельств окружение футболиста работает над тем, чтобы найти ему клуб в АПЛ.

Алвес на прошлой неделе заявил, что приоритетным вариантом продолжения карьеры остаётся «ПСЖ», однако отметил, что уже получил много предложений.

В нынешнем сезоне на клубном уровне Алвес в 30 матчах забил 3 мяча и отдал 8 результативных передач. Срок действия контракта футболиста с парижанами истекает ближайшим летом.