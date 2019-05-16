Министр спорта Азербайджана: верю, что болельщики будут рады вернуться в Баку

Министр молодёжи и спорта Азербайджана Азад Рагимов прокомментировал критику решения УЕФА провести финал Лиги Европы в Баку.

«Это Европа. Любой город может принять такое мероприятие, и это действительно хорошо. Верю, что все, кто познакомится с нашим прекрасным городом и нашим гостеприимством, будут рады вернуться.

Наш аэропорт может принять примерно от 7 до 10 тысяч человек в течение двух часов. Это официальные данные, которые мы сегодня получили от «Азербайджанских авиалиний», служб аэропорта и пограничных войск.

Важно не заставлять людей в аэропорту долго получать визу и платить за неё. Максимальное время прохождения всех этапов обслуживания в аэропорту должно быть не более 25–30 секунд.

Мы провели много учений с нашими службами безопасности. Стюарды на стадионе будут обучены предотвращать любые проблемы с безопасностью.

Сейчас мы думаем только о поведении болельщиков. Лично я считаю, что поклонники «Арсенала» и «Челси» не являются врагами, поэтому в Баку ничего не случится», — приводит слова Рагимова Sky Sports.