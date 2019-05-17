Левандовски: если выиграем титул, он будет самым тяжёлым за последние годы

Форвард мюнхенской «Бавария» Роберт Левандовски поделился ожиданиями от последнего, 34-го тура немецкой Бундеслиги, в котором определится чемпион.

«На тренировках мы не чувствуем напряжения, но во время матча, скорее всего, всё будет наоборот. В прошлые годы мы всегда становились чемпионами за несколько туров до конца, но в этой кампании борьба идёт до самого последнего матча. На протяжении всего сезона «Бавария» боролась с дортмундской «Боруссией» — в том числе в те фазы, когда мы играли не очень хорошо. Если завоюем чемпионство, оно определённо будет самым тяжёлым за все последние годы», — приводит слова польского нападающего пресс-служба мюнхенцев.

«Бавария» возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги. Второе место занимает дортмундская «Боруссия», набравшая на два очка меньше.

В последнем туре мюнхенский клуб на своём поле сыграет с «Айнтрахтом», а команда из Дортмунда на выезде встретится с мёнхенгладбахской «Боруссией». Оба матча состоятся 18 мая и начнутся в 16:30 мск.