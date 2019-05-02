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В «Порту» считают, что Касильяс не вернётся на поле после сердечного приступа

В «Порту» считают, что Касильяс не вернётся на поле после сердечного приступа
Футбол / Прочие турниры

Голкипер «Порту» Икер Касильяс, вероятно, будет вынужден завершить карьеру после сердечного приступа, который случился у него накануне, 1 мая.

Как сообщает Marca, в португальском клубе считают, что 37-летний футболист уже не вернётся на поле. При этом в «Порту» уверены, что испанец вернётся к нормальной жизни.

Напомним, сердечный приступ случился у Касильяса на тренировке. В ходе занятия игрок почувствовал недомогание. Медицинский штаб клуба принял решение доставить футболиста в один из городских госпиталей, где позже ему была сделана операция. Сейчас жизни Касильяса ничто не угрожает. У футболиста остался ещё год контракта с клубом.

Касильяс выступает за «Порту» с 2015 года. В нынешнем сезоне вратарь провёл 31 матч в чемпионате Португалии, в которых пропустил 19 голов.

Агент Касильяса рассказал, как у футболиста произошёл сердечный приступ
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