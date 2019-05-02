Голкипер «Порту» Икер Касильяс, вероятно, будет вынужден завершить карьеру после сердечного приступа, который случился у него накануне, 1 мая.
Как сообщает Marca, в португальском клубе считают, что 37-летний футболист уже не вернётся на поле. При этом в «Порту» уверены, что испанец вернётся к нормальной жизни.
Напомним, сердечный приступ случился у Касильяса на тренировке. В ходе занятия игрок почувствовал недомогание. Медицинский штаб клуба принял решение доставить футболиста в один из городских госпиталей, где позже ему была сделана операция. Сейчас жизни Касильяса ничто не угрожает. У футболиста остался ещё год контракта с клубом.
Касильяс выступает за «Порту» с 2015 года. В нынешнем сезоне вратарь провёл 31 матч в чемпионате Португалии, в которых пропустил 19 голов.
В «Порту» считают, что Касильяс не вернётся на поле после сердечного приступа