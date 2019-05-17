Д. Билялетдинов: Глушаков – очень хороший человек

Бывший полузащитник «Спартака» Динияр Билялетдинов поделился мнением о капитане «Спартака» Денисе Глушакове.
«Денис – очень хороший человек. Надёжный друг. В родном Миллерово построил стадион, создал футбольную школу. Пять лет назад с Ребровым и Женей Макеевым приезжали на открытие, сыграли с ветеранами. Убедились, что всё организовано на высоком уровне. Приглашал Денис зимой и на мини-футбольный турнир, который проводит в Кашарах, пригороде Миллерова. А то, что сейчас в «Спартаке» происходит… Ни болельщиков, ни тех, кто за ними стоит, искусственно раздувая скандал, это не красит.
Проплачены ли акции против Глушакова? Финансовая составляющая, думаю, присутствует. Иначе бы давным-давно всё успокоилось. Удивляет и позиция спартаковского руководства. Могло бы вмешаться, а не дистанцироваться. Притащили фанаты на игру баннер с перечёркнутой восьмёркой. Разве при современной технике сложно вычислить, кто с ним на трибуне стоит? Кто «У…» скандирует?
Для начала воспитательную беседу провести. Сказать: «Молодой человек, хотите посещать футбол – ведите себя прилично. Глушаков – наш капитан, два года назад принёс клубу золотые медали. Извольте уважать». Пусть в соцсетях гадости пишут. А на стадионе болельщики и команда должны быть как единое целое», — цитируют Билялетдинова «Спорт-экспресс».
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