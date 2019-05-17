СМИ: агенты Зане предложили игрока «Реалу»

Полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Зане может покинуть клуб, сообщает Don Balon. По информации издания, агенты игрока предложили «Реалу» купить футболиста. Предполагается, что «Манчестер Сити» желает получить порядка € 160 млн.

В полузащитнике также заинтересована «Бавария», но Лерой не желает возвращаться в Германию. До варианта с Антуаном Гризманном «Барселона» Зане также выходил в сферу интересов «Барселоны».

22-летний Зане перешёл в «Манчестер Сити» из «Шальке-04» летом 2016 года за € 50,5 млн. В нынешнем сезоне он провёл за клуб 14 матчей в английской Премьер-лиге, стал автором 10 забитых мячей, а также отдал 11 результативных передач. Его контракт с «горожанами» действует до лета 2021 года.