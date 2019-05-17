«Арсенал» — Рэмси: спасибо за всё, Рэмбо
Валлийский полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмси провёл последний день в тренировочном центре клуба. Напомним, из-за травмы он не сможет принять участие в финале Лиги Европы против «Челси». Контракт Рэмси с «канонирами» истекает по окончании сезона, после чего футболист на правах свободного агента присоединится к «Ювентусу».
«Последний день в тренировочном центре «Арсенала» для Аарона Рэмси. Спасибо за всё, Рэмбо», — отмечено в официальном «твиттере» лондонского клуба.
28-летний Рэмси перешёл в «Арсенал» летом 2008 года из «Кардифф Сити». Сумма трансфера составила € 6,4 млн. Всего за лондонский клуб он провёл 371 матч во всех турнирах, в которых стал автором 65 забитых мячей, а также отдал 65 результативных передач.
Рэмси не смог сдержать слёз, прощаясь с фанатами «Арсенала»
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