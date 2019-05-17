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Навас может продолжить карьеру в «Порту»

Навас может продолжить карьеру в «Порту»
Футбол / Испания 0

Голкипер «Реала» Кейлор Навас в ближайшее трансферное окно может перейти в «Порту», сообщает Sport Mediaset. По информации издания, вратарь является приоритетным вариантом на замену Икера Касиьльяса, который, вероятно, будет вынужден завершить карьеру после сердечного приступа. Источники, близкие к Навасу, рассказали, что вероятность его перехода составляет 80%.

32-летний Навас выступает за «Реал» с 2014 года. В нынешнем сезоне он принял участие в девяти матчах чемпионата Испании, в которых пропустил шесть голов. Также на его счету два пропущенных гола в трёх матчах Лиги чемпионов. В составе «Королевского клуба» Навас трижды выигрывал Лигу чемпионов, а также становился чемпионом Испании.

Ранее Касильяс пополнил состав «Порту», также перейдя из «Реала».

«Реал» сообщил Навасу, что клуб не рассчитывает на него в следующем сезоне
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