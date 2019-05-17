Это'О: не собираюсь помогать «Анжи»

Бывший нападающий «Анжи» Самуэль Это'О не станет помогать махачкалинскому клубу, который оказался в сложной финансовой ситуации. Дагестанская команда потеряла шансы на сохранение прописки в РПЛ и также не прошла лицензирование на сезон-2019/20. Напомним, клуб на протяжении всего нынешнего сезона испытывал финансовые трудности, а также имеет задолженности по зарплате.

«Нет, не собираюсь», — приводят слова камерунца «РИА Новости».

Это'О перешёл в «Анжи» летом 2011 года из миланского «Интера». Сумма трансфера составила € 27 млн. Всего за махачкалинский клуб он провёл 73 матча во всех турнирах, в которых стал автором 36 забитых мячей, а также отдал 16 результативных передач. Летом 2013 года форвард покинул «Анжи» и перешёл в «Челси».

После 28 туров «Анжи», набрав 20 очков, занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, потеряв все шансы сохранить место в элитном дивизионе.