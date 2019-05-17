Роберто Карлос готов помочь «Анжи»

Бывший защитник «Анжи» Роберто Карлос рассказал о готовности помочь махачкалинскому клубу, который оказался в сложной финансовой ситуации. Дагестанская команда потеряла шансы на сохранение прописки в РПЛ и также не прошла лицензирование на сезон-2019/20. Напомним, клуб на протяжении всего нынешнего сезона испытывал финансовые трудности, а также имеет задолженности по зарплате.

«Очень трудно видеть «Анжи» в этой ситуации после того, что было сделано. Сулейман Керимов вывел «Анжи» на очень высокий уровень. Если они попросят о поддержке, я буду рад её оказать», — цитируют бразильца «РИА Новости».

Роберто Карлос выступал за «Анжи» с 2011 по 2012 год. В составе махачкалинского клуба бразилец провёл 28 матчей, в которых забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.

После 28 туров «Анжи», набрав 20 очков, занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.