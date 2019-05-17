Шуньич: очень опасно играть с командой, которая уже ни за что не борется

Защитник «Динамо» Тони Шуньич поделился ожиданиями от встречи 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Енисеем».



«Очень опасно играть с командой, которая уже ни за что не борется. Такие клубы иногда показывают очень хороший футбол, так как у них нет никакого страха, на них не давит ответственность за результат. Они просто выходят на поле и играют в свое удовольствие. Но мы на 100% подойдём к встрече со всей серьёзностью — сейчас это фактически самая важная игра в сезоне для нас», – приводят слова защитника «Известия».



«Динамо» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России с 31 очком, «Енисей» располагается на 16-й позиции с 19 баллами. Матч между «Енисей» и «Динамо» пройдёт 19 мая, начало – в 14:00 мск.