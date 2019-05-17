Бердыев готов взять паузу в карьере, к нему могут обратиться «Динамо» и «Сочи»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев, который, вероятно, покинет свой пост по окончании сезона, готов взять небольшую паузу в карьере, чтобы дождаться качественных предложений.

Как утверждает «Бизнес online», потенциально возможны обращения от московского «Динамо», а также «Сочи» Бориса Ротенберга, который уже обеспечил себе выход в Премьер-Лигу. К Бердыеву также есть постоянный интерес со стороны Казахстана, так как местные клубы регулярно участвуют в еврокубках.

Ранее в СМИ сообщалось, что 66-летний специалист покинет «Рубин» по собственному желанию. Сам Бердыев накануне заявил, что объявит о своём решении после матча с «Краснодаром».

Бердыев возглавлял «Рубин» в период с 2001 по 2013 год. Снова в Казань он вернулся в 2017 году. С командой он дважды выигрывал чемпионат России (2008 и 2009 годы) и Кубок страны (сезон-2011/12).