Грозав может перейти в «Урал»

Полузащитник Георге Грозав, ныне выступающий за венгерский клуб «Кишварда», может вернуться в Россию, где уже играл за «Ахмат» (ранее — «Терек»). Как сообщает Prosport.ro, 28-летним футболистом интересуется «Урал».



Руководство уральской команды уже уточняло вопрос о финансовых запросах румынского игрока, а также о желании Грозава снова поиграть в чемпионате России. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 18 матчах за свою команду, в которых забил шесть мячей и сделал три результативные передачи.

Грозав выступал за «Ахмат» с 2013 по 2017 год. По окончании сезона-2016/17 грозненский клуб объявил об уходе хавбека.

«Урал» после 28 туров занимает в турнирной таблице РПЛ 11-е место, набрав 34 очка.