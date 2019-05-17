Грозав может перейти в «Урал»
Полузащитник Георге Грозав, ныне выступающий за венгерский клуб «Кишварда», может вернуться в Россию, где уже играл за «Ахмат» (ранее — «Терек»). Как сообщает Prosport.ro, 28-летним футболистом интересуется «Урал».
Руководство уральской команды уже уточняло вопрос о финансовых запросах румынского игрока, а также о желании Грозава снова поиграть в чемпионате России. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 18 матчах за свою команду, в которых забил шесть мячей и сделал три результативные передачи.
Грозав выступал за «Ахмат» с 2013 по 2017 год. По окончании сезона-2016/17 грозненский клуб объявил об уходе хавбека.
«Урал» после 28 туров занимает в турнирной таблице РПЛ 11-е место, набрав 34 очка.
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