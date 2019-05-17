«Аякс» отпраздновал победы в чемпионате и Кубке в окружении 100 тысяч фанатов
Сегодня в Амстердаме состоялось празднование «Аяксом» побед в чемпионате и Кубке Нидерландов. Об этом сообщает DutchNews.
По информации источника, на площади, где проводилось торжество, поздравить команду собралось порядка 100 тысяч болельщиков.
Видео доступно в "твиттере" «Аякса».
Завоеванные трофеи собравшимся фанатам продемонстрировали отец и брат бывшего полузащитника «Аякса» Абдельхака Нури, который в июле 2017 года потерял сознание в одном из предсезонных матчей команды. Позже у футболиста было диагностировано необратимое повреждение мозга. В честь Нури, который играл за амстердамский клуб по 34-м номером, а также 34-й победы в чемпионате Нидерландов все футболисты «Аякса» надели футболки с этим номером.
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