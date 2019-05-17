Ляказетт летом может перейти в «Атлетико»

Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт может продолжить карьеру в Испании. Как сообщает Le10sport, форвард может в летнее трансферное окно перейти в «Атлетико». Отмечается, что 27-летний футболист может выступить в качестве замены Антуану Гризманну. 14 мая француз официально объявил о решении покинуть «Атлетико» по окончании нынешнего сезона.



Ранее в СМИ сообщалось, что Ляказетт входит в сферу интересов «Барселоны». Нападающий «канониров» был включён сине-гранатовыми в список кандидатов на укрепление линии атаки.



Также была информация, что «Арсенал» намерен предложить Лаказетту новый контракт. Нынешнее соглашение с игроком рассчитано до 2022 года. В нынешнем сезоне француз сыграл в общей сложности 48 матчей, в которых забил 19 голов и сделал 13 результативных передач.

«Барселона» интересуется Ляказеттом