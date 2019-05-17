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Карадениз поставил лайк под комментарием о том, что «Рубин» развалили

Карадениз поставил лайк под комментарием о том, что «Рубин» развалили
Футбол / РПЛ 0

Бывший полузащитника «Рубина» Гёкдениз Карадениз в социальной сети «Инстаграм» поставил лайк под одним из комментариев, в котором говорится, что казанский клуб развалили, а в следующем сезоне команду ждёт борьба за выживание.

В турнирной таблице чемпионата России «Рубин» на данный момент занимает 10-е место, набрав 35 очков. Ранее в СМИ сообщалось, что главный тренер команды Курбан Бердыев уйдёт из казанского клуба по завершении нынешнего сезона.

Напомним, что Карадениз выступал за казанскую команду с 2008 года, а в прошлом году завершил карьеру. В феврале нынешнего года турецкий футболист подал жалобу в РФС на то, что «Рубин» должен ему выплатить долг в размере 64 млн рублей. В марте между игроком и клубом было заключено мировое соглашение.

Палата по разрешению споров: Карадениз и «Рубин» заключили мировое соглашение
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