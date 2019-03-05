Палата по разрешению споров: Карадениз и «Рубин» заключили мировое соглашение

Председатель палаты по разрешению споров РФС Виктор Березов поделился подробностями итогов сегодняшнего заседания, на котором решался вопрос задолженности казанского «Рубина» перед бывшим футболистом команды Гёкденизом Караденизом.



«Сегодня на заседании палаты Гёкдениз Карадениз и «Рубин» договорились о суммах, которые должны быть выплачены футболисту. Между игроком и клубом было заключено мировое соглашение. Это компромиссное решение, которое устроило обе стороны», — сказал Березов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.



Ранее стало известно, что «Рубин» обязался выплатить Караденизу 35 млн рублей. Турецкий футболист выступал за казанскую команду с 2008 года, а в прошлом году завершил карьеру.

РФС обязал «Рубин» выплатить Караденизу 35 млн рублей