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Семь игроков «Аякса» и один подопечный Слуцкого — в команде сезона в Эредивизии

Семь игроков «Аякса» и один подопечный Слуцкого — в команде сезона в Эредивизии
Футбол / Прочие турниры 0

Эредивизия в своём официальном «твиттере» опубликовала символическую сборную завершившегося сезона в чемпионате Нидерландов.

В основе команды нашлось место сразу семи футболистам «Аякса», ставшего чемпионом. Ещё три места в составе заняли представители ПСВ, занявшего второе место. В сборной также присутствует один игрок «Витесса», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий.

Команда сезона в Эредивизии: Андре Онана («Аякс»), Хосе Тасенде (ПСВ), Дейли Блинд, Матейс де Лигт (оба – «Аякс»), Дензел Дюмфрис (ПСВ), Френки де Йонг, Лассе Шоне (оба – «Аякс»), Мартин Эдегор («Витесс»), Душан Тадич, Хаким Зиеш (оба – «Аякс»), Люк де Йонг (ПСВ).

Запас: Марко Бизот («АЗ Алкмар»), Николас Тальяфико («Аякс»), Ник Виргевер (ПСВ), Абденассер Эль-Хайяти («Ден Хааг»), Тулани Сереро («Витесс»), Юнес Намли («Зволле»), Адриан Далмау («Хераклес»), Стивен Бергёйс («Фейеноорд»), Стевен Бергвейн (ПСВ).

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