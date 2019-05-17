Касорла вызван в сборную Испании впервые с 2015 года
Полузащитник «Вильярреала» Санти Касорла вызван в сборную Испании для подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года с командами Фарерских островов (7 июня) и Швеции (10 июня). Об этом сообщила пресс-служба испанской сборной.
34-летний футболист последний раз выступал в составе Испании в 2015 году в товарищеском матче с командой Англии (2:0).
Напомним, что Касорла долгое время отсутствовал на поле из-за травм. С 2013 года футболист был вынужден перенести 10 операций.
В нынешнем сезоне Касорла в общей сложности сыграл за «Вильярреал» 45 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 10 голевых передач. Сборная Испании после двух туров лидирует в своей отборочной группе Евро-2020, набрав 6 очков.
- 17 мая 2019
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