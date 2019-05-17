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Касорла вызван в сборную Испании впервые с 2015 года

Касорла вызван в сборную Испании впервые с 2015 года
Футбол / Испания 0

Полузащитник «Вильярреала» Санти Касорла вызван в сборную Испании для подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года с командами Фарерских островов (7 июня) и Швеции​ (10 июня). Об этом сообщила пресс-служба испанской сборной.

34-летний футболист последний раз выступал в составе Испании в 2015 году в товарищеском матче с командой Англии​ (2:0).

Напомним, что Касорла долгое время отсутствовал на поле из-за травм. С 2013 года футболист был вынужден перенести 10 операций.

В нынешнем сезоне Касорла в общей сложности сыграл за «Вильярреал» 45 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 10 голевых передач. Сборная Испании после двух туров лидирует в своей отборочной группе Евро-2020, набрав 6 очков.

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