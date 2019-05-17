Фонсека: я точно не проведу 12 лет в «Шахтёре»

Главный тренер «Шахтёра» Паулу Фонсека рассказал о будущем в стане донецкой команды. Португалец занимает пост в «Шахтёре» с 2016 года.



«Не нужно забывать, что когда наш тренерский штаб пришёл в «Шахтер», клуб не выиграл чемпионат два года, так как покинул Донецк. Завоевание трофеев в этих условиях имеет особый вкус. Это радует. Если честно, то я думаю, что практически невозможно выступить лучше. Думаю, сейчас это невозможно в «Шахтере».



У меня есть еще один год контракта. Я должен проанализировать, какой может быть моя карьера дальше. Все эти вещи нужно продумать и взвесить, чтобы принять решение. Я хотел бы попасть в один из лучших чемпионатов Европы. Я верю, что когда-то это случится. Но я точно не проведу 12 лет в «Шахтёре», – цитирует TSF Фонсеку.

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