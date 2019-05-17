Комолов: в России был матч, когда предлагали проиграть с определённым счётом

Полузащитник «Енисея» Павел Комолов рассказал о странных матчах, которые случались на протяжении его карьеры.

«Когда был в „Жальгирисе“, ходили слухи, что некоторые игроки сдавали матч. В Греции был совсем немного. Не думаю, что там что-то такое было. В Польше такого, чтобы кто-то что-то сказал, тоже не было. Это же, на самом деле, тяжело заметить даже.



Всё равно если что-то было, то начинает всплывать – кто-то кому-нибудь скажет, слухи начинают ползти. Как было в Литве, когда про двоих-троих футболистов конкретно говорили, что они сдавали. И руководство было в курсе, был серьёзный конфликт. Больше такого не припоминаю. В России был матч, когда предлагали. Но мы всей командой отказались. Предлагали проиграть с определённым счётом. На кону была неплохая сумма. Сколько? Честно – не помню. Но нормально.



К перерыву проигрываем с тем счётом, с которым предлагали проиграть. В раздевалке напряжённо. Капитан команды забегает в раздевалку и орёт: „Вы что, взяли деньги?“ Естественно, после таких слов все вышли злые на второй тайм, забили. Счёт в итоге оказался не тот, который был нужен предлагавшим деньги», — цитирует Комолова ФАН.