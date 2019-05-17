Румменигге: новость об увольнении Ковача из «Баварии» — утка
«Бавария» не собирается увольнять главного тренера команды Нико Ковача. Об этом сообщил председатель совета директоров «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге.
«Такого решения не существует. Эта новость – абсолютная утка», — приводит слова Румменигге «твиттер» журналиста Sky Торбена Хоффманна.
Ранее в СМИ сообщалось, что Ковач может покинуть свой пост по окончании нынешнего сезона. Отмечалось, что его может сменить Марк ван Боммель, ныне работающий с ПСВ. 42-летний голландец выступал за «Баварию» с 2006 по 2011 год, с которой дважды становился чемпионом Германии и обладателем Кубка страны.
«Бавария» за тур до завершения Бундеслиги лидирует в турнирной таблице с отрывом от дортмундской «Боруссии» на два балла.
Ван Боммель может стать новым наставником «Баварии»
- 17 мая 2019
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