Румменигге: новость об увольнении Ковача из «Баварии» — утка

«Бавария» не собирается увольнять главного тренера команды Нико Ковача. Об этом сообщил председатель совета директоров «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге.

«Такого решения не существует. Эта новость – абсолютная утка», — приводит слова Румменигге «твиттер» журналиста Sky Торбена Хоффманна.

Ранее в СМИ сообщалось, что Ковач может покинуть свой пост по окончании нынешнего сезона. Отмечалось, что его может сменить Марк ван Боммель, ныне работающий с ПСВ. 42-летний голландец выступал за «Баварию» с 2006 по 2011 год, с которой дважды становился чемпионом Германии и обладателем Кубка страны.

«Бавария» за тур до завершения Бундеслиги лидирует в турнирной таблице с отрывом от дортмундской «Боруссии» на два балла.