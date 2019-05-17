На новом стадионе «Динамо» будет функционировать система для отпугивания птиц

Генеральный директор УК «Динамо» Андрей Лунтовский рассказал, что на новом стадионе бело-голубых ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина" будет функционировать специальная система для отпугивания птиц.



«Чтобы каждый раз не отмывать сидения от птиц, которые гнездятся на стадионах, мы записали крик ястреба, чтобы отпугивать нежелательных гостей арены. Мы это подсмотрели у коллег из Казани, а они у англичан. Если бы были бакланы, то защитили бы стадион? Это 100 процентов!» — передаёт слова Лунтовского корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Первый матч на новой арене пройдёт 26 мая в рамках 30-го тура чемпионата России «Динамо» — «Арсенал». Напомним, стадион «Динамо» реконструировался с 2008 года.