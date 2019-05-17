Ловрен: в следующем году «Ливерпуль» снова будет претендовать на что-то большое

Хорватский защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен оценил выступление команды в нынешнем сезоне и поделился ожиданиями от новой кампании.

«Мы прибавляли в течение каждого из последних трёх сезонов. С приходом Клоппа мы становимся всё лучше и лучше. В прошлом году «Ливерпуль» неплохо выступил, было много травм, но нам удалось выйти в финал Лиги чемпионов.

В этом сезоне с новыми игроками мы заняли второе место в АПЛ, набрав 97 очков. Это невероятно. Команда снова дошла до финала Лиги чемпионов. В следующем году мы точно будем претендовать на что-то большое. Такая команда может становиться только лучше.

Мы ещё молоды, поэтому каждый день узнаем что-то новое. Важно сохранить этот состав. Конечно, мы с радостью примем новых игроков, если руководство решит их приобрести. Но если посмотреть на наше качество, то оно уже достаточно высокое», — приводит слова Ловрена пресс-служба «Ливерпуля».