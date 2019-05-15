Самая опасная связка в «Ливерпуле». Это не те, о ком вы подумали

Все знают, что в современном футболе роль крайних защитников в атакующих действиях выросла, но что конкретно значит эта фраза? Техничные, быстрые и заточенные на атаку больше, чем на оборону защитники, вроде пиковых Марсело и Дани Алвеса, остаются редкостью и исключением – таким же, каким когда-то были Кафу и Роберто Карлос. В «Барселоне» в таком стиле играет Жорди Альба, а правый защитник действует осторожнее. Кто ещё… Йозуа Киммих, конечно. Отчасти Тома Мёнье (отчасти – потому что его используют и в полузащите). Но всё равно: этого мало, чтобы говорить о полноценной трансформации крайних защитников в атакующих игроков.

Для большинства игроков этого амплуа перемены чуть скромнее: к привычному набору обязанностей добавилась ещё одна. Присутствовать в атаке на подхвате. В основном – задействовать всю ширину поля и открываться достаточно высоко, чтобы создать команде больше пространства. Такой манёвр несколько сковывает вингеров соперника, снижая риск контратак, а одновременно даёт свободу собственным вингерам и позволяет защитникам активно участвовать в подыгрыше. Не самая яркая роль, но важная. Тренеры, которые по старой привычке перестраховываются и не дают крайним защитникам открываться в высоких позициях, часто в итоге оказываются неправы (недавний пример на топ-уровне: Шоу и Янг в «МЮ» при Моуринью).

4 главных вывода по сезону АПЛ Причины победы «Сити», успеха «волков», третьего места «Челси», вылета «Фулхэма» и «Кардиффа».

По сути, всё сводится к поиску любимого слова всех итальянских тренеров – баланса. В эпоху, когда лучшие атакующие игроки мира стартуют на фланге (от Мбаппе до Салаха, от Неймара до Азара), это особенно актуально: поддерживать атаку нужно, но при этом не забывая о том, что в зону между тобой и центральным защитником готов ворваться самый опасный игрок соперника. По этой очевидной причине крайние защитники, при всей пользе в атаке, редко становятся лучшими в своих командах по результативным действиям. Они задействованы в атаке, но в рамках, ограниченных необходимостью быстрого возврата на оборонительную позицию. Атака не строится через них, поэтому их навесы и прострелы часто наносятся по остаточному принципу: из неудобных позиций и в борьбу.

Для крайних защитников, которые не заточены преимущественно на атаку, именно такой объём подключений в атаку является одновременно минимально необходимым и максимально возможным. Так сохраняется баланс. Но из этого правила есть одно выдающееся исключение.

В топ-5 лучших ассистентов АПЛ сразу два крайних защитника. Оба из «Ливерпуля». Эндрю Робертсон с левого фланга наподавал 11 голевых передач, Трент Александер-Арнольд с правого – 12. А с учётом Лиги чемпионов у них по 13 и 16 ГП соответственно. Разумеется, они лучшие по этому показателю в «Ливерпуле». Отчасти такая высокая продуктивность связана с качеством реализации: по данным хА (ожидаемых голевых пасов), у Робертсона должно быть существенно меньше ассистов, а у Трента – почти в полтора раза меньше. Разницу делает Садио Мане, реализация никогда не была его сильной стороной, но в этом сезоне он преобразился. Но дело не только в реализации. Основная причина такой результативности крайних защитников в том, что они действительно очень много участвуют в атаках, причём не на подхвате, а в ключевой роли – роли игрока, отдающего последний пас. При явном акценте на центральную зону при построении атак (70% атак через центр), крайние защитники – игроки, которые больше других обладают свободой и пространством. И они этим пользуются.

Как атакуют крайние защитники «Ливерпуля»

Робертсон более универсален, его подключения в атаку очень разнообразны. Первый ассист в сезоне (с «Вест Хэмом»): оба крайних форварда, Мане и Салах оказались в штрафной, соперники в хаотичной попытке накрыть их сыграли слишком узко и забыли про фланг. Робертсон своевременно открылся фактически в позиции вингера и был свободен. Его прострел замкнул Салах. С «Лестером» он сделал ассист после прохода на силовом (очень силовом, на грани фола) дриблинге. Да, дриблинг был немного корявым, ему не хватало элегантности, зато он на фланге прошёл двух соперников и прострелил из-под третьего. Ассист с «Фулхэмом» — классная диагональ, даже не с фланга, а из глубины, на ход Шакири. Подача и удар в касание – всё было выполнено на высочайшем индивидуальном уровне.

Эндрю Робертсон Фото: James Williamson — AMA/Getty Images

Ассист в матче с «Сити», пожалуй, идеальный пример синергии крайних защитников «Ливерпуля». Александер-Арнольд воспользовался недоработкой Лероя Зане: тот сначала дал себя обыграть на замахе, а потом выключился и стал смотреть футбол, даже не пытаясь помешать сделать подачу, — пользуясь свободой, Трент вырезал идеальную диагональ на дальний угол штрафной, куда врывался Робертсон. Опять один, потому что защитников «Сити» опять стянули в штрафную крайние форварды «Ливерпуля». И технично в касание перекинул мяч на Фирмино. Кстати, можете считать это совпадением, но после того матча (3 января) Гвардиола ни разу не выпустил Зане против топ-соперника с первых минут. Он выходил на поле против «Челси», «Тоттенхэма» (трижды), «МЮ», но во всех этих играх провёл в сумме меньше 45 минут. В старте – только против соперников вроде «Кардиффа», «Шальке» и «Кристал Пэлас». Кстати, о «Пэлас»: в матче с ними Робертсон получил мяч от вратаря, сыграл в стенку с Мане и с боковой линии пробросил ещё один ответный пас на ход, который стал голевым.

Пять голевых пасов – пять разных способов доставить мяч под удар. При этом Энди справляется и со стандартными для его амплуа навесами. После его нацеленных навесов в центр штрафной ван Дейк забил «Уотфорду», а Фирмино «Тоттенхэму». Робертсон умеет в атаке всё, и при этом бегает, так, что Моуринью, по его собственным словам, «устал, пока просто на него смотрел».

Александер-Арнольд тоже выполняет огромный объём беговой работы, но по стилю подключений к атакам очень отличается от Робертсона. Если коротко – это модифицированный Эшли Янг с исправленным прицелом и без ярко выраженного эффекта дельфина. По количеству кроссов он на втором месте в АПЛ (впереди только Люка Динь), по количеству кроссов и лонгболлов – на первом с огромным отрывом среди крайних защитников и в пятёрке среди всех полевых игроков. Он обостряет не так разнообразно, как Робертсон, но берёт количеством.

Конечно, он может не только навешивать, доказательство – ассист с «Ньюкаслом» на Шакири, этот пас Трент выполнил низом. Но всё-таки его фирменный стиль – подачи. В матче с «Уотфордом» он сделал хет-трик голевых передач: одна была навесом с углового, другая – навесом с игры.

Угловой в исполнении Трента Александера-Арнольда Фото: Visionhaus/Getty Images

Выполняя на качественном уровне большой объём однообразной работы, легко потерять свежесть мышления и свести игру к шаблону, набору стандартных привычных действий. С Трентом этого не произошло. Спонтанный розыгрыш углового в матче с «Барселоной» — одно из главных впечатлений всего сезона. Юрген Клопп назвал гол гениальным. Ладно, он предвзят, но его слова не кажутся преувеличением. Это был абсолютно неожиданное решение, принятое спонтанно, и реализованное за доли секунды. Футболисты, которые просто качественно действуют по шаблону, так не играют.

Это был невероятный угловой! Как такое вообще возможно в полуфинале ЛЧ!? Учитывая важность матча, это один из самых идиотских голов в истории Лиги чемпионов.

29 ассистов на двоих в АПЛ и Лиге чемпионов (притом что Трент пропустил в чемпионате 10 матчей) и 3,1 в среднем пас под удар за игру (у них второй и третий результат в команде, после Салаха) – напрашивается очевидная мысль. Что огромный вклад крайних защитников «Ливерпуля» в атаку достигается в ущерб балансу. Что они – как Марсело – нуждаются в постоянной подстраховке либо просто являются источником оборонительных проблем, которые компенсируют продуктивностью в атаке. Мысль очевидная, но это совершенно не так.

Как обороняются крайние защитники «Ливерпуля»

Уникальность крайних защитников «Ливерпуля» — не в атакующих показателях. А в том, что при таких атакующих показателях они отлично справляются с основной работой. Вы знаете, что ван Дейка ни разу в сезоне не прошли на дриблинге (как это вообще возможно?!), но Трент и Энди тоже играют важную роль в оборонительной структуре, просто на другом этапе – в прессинге.

Они – игроки, на которых командный прессинг «Ливерпуля» гонит соперников. Отбирать мяч удобнее всего на фланге (по очевидным причинам: боковая линия ограничивает игрока с мячом), поэтому, пока другие игроки «Ливерпуля» в высоких позициях в основном перекрывают линии паса, от Энди и Трента требуется активность непосредственно в отборе. Отсюда следующие цифры: оба в тройке лучших в команде по попыткам отбора (3,2 и 3,1 на 90 минут), после Фабиньо, причём оба эффективнее бразильца. У Энди лучший показатель по успешным отборам в команде (2,2 на 90 минут) и третий – по совокупным оборонительным действиям. Трент – лучший по совокупным оборонительным действиям (3,3 отбора и перехвата на 90 минут). Прессинг отлично маскирует их оборонительные недостатки (например, слабую позиционную игру Трента у своих ворот).

Как на всё это хватает сил?

То, что крайним защитникам удалось совместить выдающиеся атакующие показатели с мощными оборонительными, похоже на чудо. Это требует каких-то выдающихся физических данных или тренировочных методов имени Феликса Магата. На самом деле всё наоборот.

Клопп эволюционирует, и его команда в целом прессингует не так интенсивно, как раньше. Лучший тайм-менеджмент, более активное чередование отрезков давления с отрезками отдыха – это помогает сохранить свежеть. Кроме того, летом команду покинул Желько Бувач – помощник Клоппа ещё со времён «Майнца». Они поссорились, точные причины неизвестны, но известно, что именно Бувач был сторонником безумного прессинга, которым славилась пиковая «Боруссия» Клоппа.

Полномочия Бувача в штабе получил голландец Пеп Линдерс, который раньше у себя на родине, а потом в «Порту» занимался с молодёжью и ставил позиционные атаки. Позиционные атаки – главный аспект, в котором «Ливерпуль» добился прогресса в этом сезоне. Они дали команде не только вариативность атак (слова Юргена «гегенпрессинг – лучший плеймейкер» всё ещё актуальны, просто теперь у него есть возможность отправить гегенпрессинг в запас и дать ему отдохнуть), но и некоторое послабление в интенсивности игры.

Этот сезон изменил футбол. Победа «Ливерпуля» — последнее доказательство Как-то многовато чудес в Лиге чемпионов, вам не кажется?

Александер-Арнольд и Робертсон действительно лучшие в «Ливерпуле» по оборонительным действиям, но в прошлогоднем «Ливерпуле» они с этими цифрами не были бы в топе, а позапрошлом – тем более. В сезоне-2016/17 Джордан Хендерсон делал больше пяти отборов и перехватов за 90 минут, в сезоне-2017/18 Джо Гомес делал больше четырёх. Сейчас, чтобы быть лучшим в команде, достаточно делать больше трёх.

«Ливерпуль» меняется, и сейчас, чтобы успевать и в оборону, и в атаку в рамках стиля Клоппа, уже не нужно быть киборгом – достаточно просто отличной физической подготовки. С ней всё в порядке, и это последняя причина того, что паре защитников, одному из которых 20 лет, а второй никогда не был звездой, удалось целый сезон играть в атаке на уровне пикового Марсело и при этом не забывать об обороне.

В тексте использованы данные Opta, Understat и Instat.

Больше материалов автора в его телеграм-канале «Диего Симеонович».